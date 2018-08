Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

11/08/2018 - Sospensione Erogazione Idrica Potenza: in riferimento alla sospensione idrica in corso in contrada Rossellino, si provvederà a posizionare autobotte in via Sandro Pertini vicino la fontana a partire dalle ore 19:00 11/08/2018 - Sospensione Erogazione Idrica Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte e/o impianti, l'erogazione dell'acqua potabile rimarra' sospesa fino al termine dei lavori, nelle contrade: Marrucaro, Poggio Cavallo, Piancardillo, Avigliano scalo, c.da Tiera, Piani del Mattino, Pian di Zucchero e zone limitrofe



Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte l'erogazione dell'acqua potabile resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione, in contrada Rossellino, via Enrico de Nicola e zone limitrofe.

10/08/2018 - Pisticci,40enne trovato anche in possesso di marijuana Scoperto a coltivare quattro piante di canapa indiana, a Marconia di Pisticci (Matera), un uomo di 40 anni è stato denunciato dalla Polizia che lo ha inoltre trovato in possesso di marijuana. Le piante, alte circa 130 centimetri e dal peso totale di 2,5 kg, sono state sequestrate insieme alla droga.Ansa EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua