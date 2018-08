La presidente della società cooperativa sociale Giocando Insieme di Sant'Arcangelo, Filomena Briamonte , ha scritto una missiva all’assessore regionale Flavia Franconi e a tutti i membri del Consiglio regionale per porre l’attenzione sull'erogazione dei fondi per lo svolgimento delle attività educative di Sezione Primavera a.s.2017-18 svolte da settembre 2017 ad oggi.

‘’Come é possibile- si legge nella missiva- che la Regione Basilicata risulti ancora impossibilitata ad elargire fondi per un servizio svolto da settembre 2017 ad oggi da 300 figure senza aver ricevuto un solo euro di anticipo per 50 asili e 900 bambini lucani? Un servizio necessario per la conciliazione lavoro famiglia, mirato allo sviluppo psico-motorio del bambino dai due ai tre anni, garantito e promosso dagli anticipi delle Cooperative Sociali, dalle Associazioni e dagli Enti Pubblici del territorio, un servizio che purtroppo dopo tanti anni non riesce ad essere programmato così come nel resto di Italia.

A nome di tanti enti privati e colleghe, che avrebbero voluto meritare una dignitosa paga mensile da tanti anni, chiedo di prevedere da subito i fondi utili per i servizi erogati dagli Enti privati da settembre 2017 ad oggi, senza attendere settembre ottobre e via di seguito, in quanto nonostante queste problematiche, stiamo già programmando le aperture per l'a.s.2018-19 con attivazione a settembre 2018.

Vorremmo altresì precisare che le rette irrisorie che le famiglie versano alle cooperative per il servizio di Sezione Primavera coprono un costo orario di 70 centesimi l'ora con una retta di 100 euro, (molte volte volendo includere tutti i bambini rinunciamo addirittura alla compartecipazione, speranzosi che la Regione Basilicata offra gli strumenti necessari per sostenere le famiglie) e invece le speranze svaniscono.... così come via via la fiducia verso il vostro operato in quanto sembra che nessuno di voi voglia evitare che 300 donne volenterose come noi lascino la Basilicata per andare a lavorare al Nord Italia.

Abbiamo svolto i servizi di asilo con impegno, continuità e professionalità, pertanto vi chiediamo "il bando e l'erogazione immediata dei fondi" nel rispetto di un servizio utile alle famiglie e che offre occupazione femminile’’.