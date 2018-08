Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

7/08/2018 - Francavilla in Sinni conferisce la cittadinanza onoraria a Tajani L’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni è lieta di annunciare che il prossimo 13 agosto verrà conferita la Cittadinanza Onoraria al Presidente del Parlamento Europeo, l’Onorevole Antonio Tajani. La cerimonia è prevista per le ore 19.30 in Piazza Viceconte.



7/08/2018 - Montescaglioso:avviso disinfestazione e derattizzazione Si avvisa la cittadinanza che nelle ore notturne (dalle ore 23,30) del giorno 09.08.2018 sara’ effettuato il servizio di disinfestazione. Pertanto, si invita la cittadinanza ad evitare, nelle ore sopra citate, di circolare per la Città, di tenere porte e finestre aperte nonché prodotti alimentari, gabbie di uccelli e di animali in genere, biancheria, giocattoli, ecc. su balconi, davanzali o giardini.



Nella giornata del 10/08/2018 sarà effettuato il servizio di derattizzazione.



L'Assessore Cosimo Mongelli

Il Sindaco Vincenzo Zito 4/08/2018 - A Tito provoca incidente, denunciato Accusato di guida in stato di ebbrezza, a Tito (Potenza), un uomo di 47 anni, che ha provocato un incidente, è stato denunciato dai Carabinieri. Nell'incidente è rimasto ferito (frattura a un braccio e contusioni multiple) il conducente di un ciclomotore. All'uomo denunciato è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,65 grammi/litro, "ben oltre - è spiegato in un comunicato diffuso dalla Compagnia di Potenza dell'Arma - la soglia massima consentita di 0,5 gr/l".Ansa EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua