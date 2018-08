Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

3/08/2018 - Teatro dei Calanchi - Rinvio programmazione odierna causa meteo In seguito ai temporali abbattutisi nel pomeriggio di oggi 3 agosto sulla location di Teatro dei Calanchi a Pisticci si comunica che la programmazione odierna, che aveva in calendario alle ore 20.00 l'Eneide di Matteo Tarasco, è annullata e spostata a domani (4 agosto) alle ore 23.00.

Nella giornata di domani, inoltre, sono in programma come annunciato le prime due repliche di Odissea di Daniele Onorati con gli allievi di Teatrolab. Spettacoli ore 18.30 ed ore 20.30.

Per info e dettagli è possibile chiamare la segreteria ai seguenti numeri: 349.70.83.830 // 333.72.49.092

3/08/2018 - Sospensione idrica a Tramutola Tramutola: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Tempa di Caolo, Sacramento, Castiglione e zone limitrofe. 2/08/2018 - L'ospedale di Villa d'Agri è più vicino E' stata completata e sarà inaugurata il 4 agosto la strada di collegamento veloce tra l'ospedale di Villa d'Agri e la fondovalle dell'Agri. Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Potenza, Nicola Valluzzi.

Ansa EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua