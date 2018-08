La Svimez (Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno) ha reso noti i dati sullo stato dell’economia del Mezzogiorno. “La crescita dell’economia meridionale nel triennio 2015-2017 – si legge nelle anticipazioni al Rapporto 2018 – ha solo parzialmente recuperato il patrimonio economico e anche sociale disperso dalla crisi nel Sud. Ripresa trainata dagli investimenti privati, manca il contributo della spesa pubblica”.



Crescita fortemente disomogenea – Non tutte le Regioni del Sud procedono allo stesso modo. “Nel 2017, Calabria, Sardegna e Campania registrano il più alto tasso di sviluppo. Più occupazione ma debole e precaria”. Mentre i dati sull’economica lucana sono peggiorati. “La Basilicata si attesta su un incremento del Pil modesto, +0,7% nel 2017, dopo la forte accelerazione della crescita negli anni scorsi: addirittura +8,9% nel 2015, +1,3% nel 2016. Va notato che l’industria lucana è in forte ripresa già dal 2014 e continua a trainare l’economia regionale, sia pure con intensità diverse, nel triennio, al termine del quale registra una performance molto positiva (+47% nel 2015-2017). Nel periodo, vanno bene anche le costruzioni (+18,3%) mentre sia i servizi (-1,3% nel triennio) che l’agricoltura (-1,2%) appaiono in controtendenza rispetto al resto dell’economia meridionale”.



Emigrazione – Per la Basilicata negativi anche i dati sullo spopolamento: vanno via soprattutto i laureati. “Il saldo migratorio interno peggiora nel Mezzogiorno, dove è passato da -51,1 mila nel 2015 a -56,4 mila nel 2016 (-2,7 per mille), mentre migliora al Centro-Nord, dove è passato da 36,3 mila a 37,8 mila. Le quote più alte di laureati sul totale degli emigrati si registrano in Basilicata e Abruzzo, rispettivamente il 33,9% e il 33,6%. Nelle altre regioni del Mezzogiorno la quota dei laureati che si trasferisce al Centro-Nord è comunque sempre superiore al 27%”. “Il processo di perdita di capitale umano verso il Nord e verso l’estero è continuato inesorabile e ha provocato un grave depauperamento della struttura demografica e del tessuto sociale”. Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Mezzogiorno “1 milione e 883 mila residenti: la metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati; il 16% circa si sono trasferiti all’estero”. Quasi “800 mila” di essi non sono tornati più nel Mezzogiorno.



Disagio sociale – Peggiorano anche le condizioni di vita, e lo si evince dal dato sul numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione che “sono raddoppiate tra il 2010 e il 2018 passando da 362 mila a 600 mila (nel CentroNord sono 470 mila)”. Va sottolineato come “il numero di famiglie senza alcun occupato sia cresciuto anche nel 2016 e nel 2017, in media del 2% all’anno, nonostante la crescita dell’occupazione complessiva, a conferma del consolidarsi di aree di esclusione all’interno del Mezzogiorno, concentrate prevalentemente nelle grandi periferie urbane. Si tratta di sacche di crescente emarginazione e degrado sociale, che scontano anche la debolezza dei servizi pubblici nelle aree periferiche”. “Ancora oggi al cittadino del Sud, nonostante una pressione fiscale pari se non superiore per effetto delle addizionali locali, mancano (o sono carenti) diritti fondamentali: in termini di vivibilità dell’ambiente locale, di sicurezza, di adeguati standard di istruzione, di idoneità di servizi sanitari e di cura per la persona adulta e per l’infanzia”.



Previsioni – Non filtra ottimismo. “Malgrado il consolidamento della ripresa, i segnali di resilienza mostrati in questi anni, nella stagione dell’incertezza che rischia di aprirsi – in cui l’Italia fa segnare un rallentamento della crescita – il Mezzogiorno rischia una grande frenata. Oltre alle persistenti tensioni geopolitiche, al sorgere di spinte protezionistiche e al raffreddamento delle politiche monetarie espansive della BCE, sul Mezzogiorno pesano elementi di incertezza connessi all’avviamento delle politiche economiche proposte dal nuovo Governo, specie riguardo i tempi previsti di attuazione e le possibili ricadute territoriali (come nel caso della cd. Flat tax), che

non facilita la definizione dei piani di sviluppo e investimento”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it