NEWS BREVI

31/07/2018 - Policoro: aggredisce la moglie,arrestato Un uomo di 46 anni, di nazionalità albanese, è stato arrestato dai Carabinieri a Policoro (Matera), con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza privata ai danni della moglie, di 36. I Carabinieri sono intervenuti nell'abitazione di famiglia proprio mentre era in corso "un'accesa liti per motivi banali". 31/07/2018 - Comunicazione sospensione idrica in Basilicata Tramutola: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Tempa di Caolo, Castiglione, Sacramento e zone limitrofe. 30/07/2018 - Droga: un 28enne arrestato a Lavello Trovato in possesso di circa 50 grammi di sostanze stupefacenti (hascisc e cocaina), a Lavello (Potenza), un giovane di 28 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri. L'arresto è stato eseguito durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari dell'Arma in tutta la provincia di Potenza nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Ansa EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua