Francavilla in Sinni. Un bar, quattro chiacchiere tra amici, poi un incontro che mi avrebbe cambiato la giornata.

Andrea, Lorenzo, Alessandro, Matteo e Lorenzo, tutti con un’età compresa tra i 20 e i 21 anni, raggiungono il bar con dei grossi zaini in spalla, compagni fedeli di quest’avventura che ha dell’incredibile: attraversare la Basilicata coast to coast, da una costa all’altra, da Scanzano Jonico a Maratea. Sì, proprio così. Un’impresa simile a quella compiuta dallo scanzonato gruppo di amici di “Basilicata coast to coast”, ma loro il film di Papaleo non lo hanno mai visto. È bastato il solo titolo per spingerli fin qui, in Basilicata, per compiere questa piccola impresa.

I cinque ragazzi, tutti fiorentini, di San Casciano Val di Pesa per la precisione, amici di lunga data, al loro quarto giorno di cammino, arrivano a Francavilla stanchi, ma carichi di entusiasmo e voglia di portare a termine la loro avventura., nonostante il caldo, nonostante i chilometri macinati.

I ragazzi, tutti studenti universitari, durante la notte alloggiano nelle loro tende da campeggio, sostando in qualche pineta o masseria.

A Francavilla ad attenderli, grazie alla generosità del sindaco, Franco Cupparo, c’è una struttura ricettiva nel cuore del paese. È qui che i ragazzi ceneranno e trascorreranno la notte. Questa mattina lasceranno la cittadina sinnica e si incammineranno verso San Severino Lucano: un bel percorso in salita e quasi 20 chilometri da percorrere, ma tutto questo non li preoccupa. Sorridono alla vita e ringraziano chiunque, in questi giorni, si sia mostrato gentile e disponibile con loro, anche soltanto per indicargli il cammino più breve.

Ah, dimenticavo, guai a offrirgli un passaggio in auto, perché loro, con la loro determinazione e allegria, rifiuteranno.

L’obiettivo è quello di raggiungere Maratea in otto o nove giorni di cammino. Poi, dopo un bel tuffo nel mare azzurro della Perla del Tirreno, ritorneranno in Toscana, portando con sé i segni indelebili di quest’avventura incredibile.

Buon viaggio e buona Basilicata, ragazzi!



Nicoletta Fanuele