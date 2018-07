Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

28/07/2018 - Truffa anziana per 650 euro, denunciato Un pregiudicato di 47 anni è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura dai Carabinieri, a Lavello (Potenza), con l'accusa di aver truffato una donna di 76 anni. L'uomo ha ottenuto dall'anziana denaro e gioielli a titolo di risarcimento per un incidente stradale mai avvenuto.

Ansa 28/07/2018 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Corleto Perticara: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 del giorno 30-07-2018 alle ore 08:00 del giorno 31-07-2018 salvo imprevisti.

28/07/2018 - Pomarico, lavoratrice in nero in un bar Una lavoratrice in nero è stata scoperta dai Carabinieri in un bar di Pomarico (Matera), il cui proprietario ha ricevuto una sanzione amministrativa di circa tremila euro. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua