NEWS BREVI

24/07/2018 - Nota di Wilderness Italia su ponte tibetano a Castelsaraceno Proseguono in Basilicata le iniziative in contrasto con le finalità di tutela, ma evidentemente considerate corrette; in realtà solo volte ad attirare turismo e far lavorare ditte appaltatrici (è in ballo un milione e mezzo di euro!). L'ultima è l'ormai ennesimo "ponte tibetano" ("un ponte che collega il Parco del Pollino con il Parco della Val d'Agri") attraverso una delle splendide gole che un qualsiasi Parco del mondo dovrebbe avere il dovere di salvaguardare, ma che in Italia stanno sempre più divenendo "attrattori turistici" ai danni dell'ambiente e della sensibilità dei visitatori che nei Parchi vanno a cercare bellezze naturali e solitudine e non già le folle di "aggregatori" di massa che sempre finiscono per rivelarsi danni per l'ambiente. Il nuovo "ponte tibetano" dovrebbe essere costruito a Castelsaraceno (Potenza): misurerà circa 700 metri e sarà sospeso a 80 metri sul torrente Racanello (ovviamente un'integra gola selvaggia). E sarà il più lungo del mondo". L'ipocrisia sta poi nel fatto di definirlo "un'esperienza insolita e sensoriale, tra costoni rocciosi, medievalli, tratturi della transumanza, pini loricati ed erbe officinali". Come fosse un "bene" per la Natura!



Associaizione Italiana Wilderness 24/07/2018 - Ministero della Salute, frammenti metallici nella farina di cocco Baule Volante Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di la farina di cocco Baule Volante per la presenza di frammenti metallici. Per lo stesso motivo ha richiamato il cocco in polvere biologico Fior di Loto 500 gr. La farina di cocco è in vendita nei negozi di EcoNasturaSì nelle confezioni di 375 gr e il lotto interessato dal richiamo è quello in scadenza il 5/10/19. Mentre il lotto di cocco in polvere Fior di Loto scade il 22/06/2019, entrambi prodotti a Rivalta Di Torino in via M. D'Antona n 5 da Stella Food srl. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D'Agata, ricorda che i clienti che hanno acquistato i prodotti oggetto del richiamo, possono restituirli al punto vendita che procedera’ al rimborso. Per visualizzare i richiami del Ministero, basta recarsi sul sito dell'istituzione e cliccare sul link "richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori" sotto la voce "Avvisi sicurezza".



Lecce, 24 luglio 2018 23/07/2018 - UNIBAS:conferenza stampa di presentazione del video di Casa Surace Domani, martedì 24 luglio 2018, a Potenza nel Campus di Macchia Romana (ore 11.30, aula magna) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del video realizzato da Casa Surace per l'Università della Basilicata. Il video sarò proiettato in anteprima nazionale, con la partecipazione degli studenti che hanno preso parte alle riprese del video, realizzato in coproduzione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 e con il patrocinio dell'Apt. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua