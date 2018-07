Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

7/07/2018 - Sanità: da martedì i primi interrogatori Dovrebbero cominciare martedì prossimo, 10 luglio, gli interrogatori di garanzia degli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Matera sulla sanità lucana che ieri ha portato all'arresto di 22 persone (due in carcere e 20 ai domiciliari) e all'obbligo di dimora per altre otto. Lo si è appreso stamani a Matera.ANSA 6/07/2018 - Sorpreso con strumenti di effrazione ed un coltello. 49enne denunciato I Carabinieri della Stazione di Montescaglioso hanno deferito in stato di libertà un 49enne di origine austriaca, senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e di porto ingiustificato di strumenti di effrazione e di un coltello.

I militari, durante un servizio di pattuglia sia in aree residenziali che periferiche del paese, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno individuato e fermato un soggetto che, da diverse ore si aggirava in maniera insistente nei pressi di alcune abitazioni. Lo stesso, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di diversi strumenti di effrazione e di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 cm. Data la situazione, il 49enne, è stato condotto in caserma per approfondire gli accertamenti sul proprio conto, dai quali emergevano numerosi precedenti penali a suo carico.

Ulteriori investigazioni hanno permesso di appurare che il 49enne era giunto a bordo di un motociclo (rinvenuto poco distante dalla zona dove era stato identificato), risultato rubato qualche settimana addietro nella provincia di Bari.

Alla luce delle evidenze probatorie emerse, ricostruita la dinamica dei fatti, il 49enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e proposto alla Questura di Matera per l’irrogazione della misura di prevenzione dell’ allontanamento con foglio di via obbligatorio dal Comune di Montescaglioso. Il motociclo e gli attrezzi rinvenuti, al termine delle operazioni, sono stati sottoposti sequestro penale. 6/07/2018 - Comunicazione sospensione idrica Basilicata 6-7-18 Bella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: via Campidoglio, via Vittorio Emanuele fino a via Croce, località Braida. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua