NEWS BREVI

17/05/2018 - Sospensione idrica lauria Lauria: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile in vico terzo Santavenere e largo della Melara, sarà sospesa dalle ore 10:00 alle ore 11:00 di oggi, salvo imprevisti. 16/05/2018 - Comune Pz: termosifoni accesi fino al 31 maggio Attraverso un’apposita ordinanza il Sindaco di Potenza, Dario De Luca, in ragione dell’attuale situazione climatica, ha prorogato fino al 31 maggio 2018 la possibilità di accendere gli impianti termici, per un massimo di 6 ore al giorno, distribuite quotidianamente tra le ore 6 e le ore 23.

Lo rende noto l'ufficio stampa del Comune di Potenza. 16/05/2018 - Evento Rosso Fragola, oro del metapontino Si terrà venerdì 18 maggio 2018 l'evento “Rosso Fragola, oro del metapontino” dalle ore 17.30 al palazzo baronale di Scanzano. Un convengo con numerosi ospiti esperti del settore per discutere del prodotto ortofrutticolo di punta del territorio metapontino. Si analizzerà la campagna fragola 2018 e prospettive future. Al convegno parteciperanno il dott. Salvatore Pecchia di Assofruit, il dott. Nicola Vallinoto agronomo di Agrifood Design, l'assessore all'agricoltura della Regione Basilicata Luca Braia, l'avvocato Giuseppe Musacchio commissario unico dei consorzi di bonifica, l'ingegnere Antonello De Santis di Rete Italia Jonica, il dottor Giovanni Lippo di Confagricoltura e Carmine D'Elia di Lucania 131. Modera l'evento la giornalista Cristina Longo. A margine della serata è prevista l'apertura degli stand gastronomici oltre a tanto divertimento per i più piccoli. L'evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Scanzano Jonico.

EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua