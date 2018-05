Sono 8 i docenti universitari della Basilicata che devono restituire soldi all'erario perchè hanno deciso di lavorare a tempo pieno nelle università, ma non hanno rinunciato all'attività privata.

Sono 411 i docenti di Ingegneria, Architettura e Chimica finiti sotto inchiesta in tutta Italia. Obiettivo di un’indagine della Guardia di Finanza che ha già portato a decine di segnalazioni alla Corte dei Conti e in alcuni casi anche alla magistratura ordinaria. Dopo le condanne già emesse dai giudici contabili, si è deciso di effettuare controlli a tappeto nei principali atenei proprio per verificare il rispetto di quella legge che impone a chi sceglie il lavoro a tempo pieno di garantire un impegno di 350 ore e quindi il divieto a svolgere ulteriori attività ma anche ad accettare incarichi presso la pubblica amministrazione. Secondo quanto sottolinea il Corriere della Sera, le prime contestazioni hanno raggiunto un danno da 42 milioni di euro. Sono, appunto, 8 i docenti universitari in Basilicata a cui è contestato di svolgere il doppio lavoro, in Puglia 18, in Campania 49, Calabria 17 e in Sicilia 35. Ma il record del doppio lavoro spetta alla Lombardia con 60 casi.

Il meccanismo è uguale ovunque: il docente si impegna a svolgere le proprie mansioni in esclusiva — tranne casi eccezionali che devono essere comunque autorizzati — e dunque a totale disposizione degli studenti, ma in realtà accetta incarichi privati molto ben remunerati e addirittura in altre aziende statali.



