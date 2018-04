“Aumentano le piccole e medie imprese nel Mezzogiorno, soprattutto quelle di piccolissime dimensioni che però faticano a crescere”. È quanto emerso dal quarto rapporto di Confindustria e Cerved che ha analizzato un campione di 26 mila imprese di capitali con un numero di addetti compresi tra i 10 e i 250, che hanno fatto segnare un fatturato superiore ai 130 miliardi di euro tanto che da sole rappresentano quasi il 10% del pil del meridione. In crescita le nascite, oltre 35 mila nel 2017 soprattutto di giovani, nel manifatturiero, e nei settori dei servizi e dell’artigianato, e si riducono le cessazioni. “Il Rapporto ha l’obiettivo di mettere a fuoco lo stato di salute di tale segmento di imprese, di evidenziare gli elementi di vitalità e di criticità, di individuarne le potenzialità di crescita”. Lo studio tiene conto della distinzione tra microimprese (fino a 10 dipendenti), piccole imprese (fino a 50), medie imprese (fino a 250) e grandi imprese (oltre i 250 dipendenti).

In Basilicata nel 2016 si sono contate 783 PMI, in aumento rispetto all’anno precedente (erano 742); nel 2007, ossia in epoca pre – crisi, ammontavano a 690. Il totale degli addetti impiegati nel 2015 è stato di 18.752, distribuiti per il 56,4% nelle piccole e il 43,6% nelle medie. In generale, rispetto al 2014, la Basilicata ha fatto registrare il risultato migliore del mezzogiorno, con un incremento del 18,5%.

Nel 2015 le PMI meridionali hanno realizzato un valore di fatturato complessivo di 131 miliardi di euro (la Basilicata ha contribuito con oltre 7 miliardi). Mentre le vere nuove società di capitali lucane nel 2017 sono state 848, in calo rispetto al 2016 quando erano 884; nel 2007 erano 517. Si riducono le imprese lucane sopravvissute al primo anno (- 3,3% nel 2014). “Dopo il record di fallimenti registrato nel 2014 sia in Italia sia nel Mezzogiorno, dal 2015 si è avviata un’inversione di tendenza che si conferma anche nel 2017: nell’ultimo anno, infatti, sono fallite nel Mezzogiorno 293 PMI, con una riduzione del 25,3% rispetto all’anno precedente, un calo anche più sensibile di quello registrato nel complesso del Paese (-22,2%)”. “Nel 2017 i fallimenti si sono ridotti in tutte le regioni del Mezzogiorno, ad eccezione della Basilicata (5 casi), in cui però i valori assoluti sono molto bassi”. Un dato significativo concerne la durata delle procedure fallimentari, “esempio chiaro – prosegue la relazione – di minore efficienza della Pubblica Amministrazione (in questo caso amministrazione giudiziaria) nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese: in media un fallimento nei tribunali meridionali dura 9,4 anni, ben di più rispetto alla media nazionale 7,1 anni. Sebbene la durata media del Sud sia mediamente in lieve calo rispetto al 2015 (da 9,5 a 9,4 anni), si segnala che tra il 2015 e il 2016 diverse sono le regioni del Mezzogiorno dove la durata media è, al contrario, aumentata: in Campania si è passati da 8,3 a 8,7 anni, in Molise da 10,9 a 11,3 e in Puglia da 9,8 a 10,4, in Basilicata da 11,1 anni a 12,5: la regione con i tempi più lunghi in assoluto. La regione più “virtuosa” del Mezzogiorno è, invece, l’Abruzzo, in cui le procedure fallimentari impiegano in media 7,5 anni per concludersi”. Tra l’altro, in Basilicata negli ultimi due anni non vi è stata alcuna procedura fallimentare concorsuale: eventualità “che riflette la migliore congiuntura economica e l’impatto delle modifiche normative introdotte dal concordato in bianco per limitarne l’utilizzo con finalità opportunistiche”. “In termini nominali, i ricavi delle PMI che hanno sede in Campania,

Puglia e Basilicata sono invece tornati oltre il livello del 2007 (rispettivamente +5,1%, +3,9% e +2,9%). Puglia (+4,3%), Molise (+3,8%), Abruzzo (+3,4%) e Campania (+2,4%), regioni queste ultime che crescono più della media nazionale. In Basilicata, nel 2017, il costo del lavoro per unità di prodotto si è attestato al 68,7%, poco sotto la media nazionale che è pari al 68,9%. In tutto il Sud fa meglio solo la Campania con il 65,7%. Record di crescita del patrimonio delle PMI lucane: il capitale netto ha registrato un tasso del 10,1%, il più alto del Mezzogiorno. I giorni trascorsi per i pagamenti sono 58,3. Il dato è inferiore al trend nazionale (60,5) e meridionale (59,7). I giorni di ritardo nei pagamenti in Basilicata sono stati misurati in 14,1; il rischio di insolvenza delle PMI lucane è il più basso (14,9%) del Sud Italia, ma lontano dal 11% registrato a livello nazionale.

“La regione del Sud in cui la ripresa degli investimenti, tra 2015 e 2016, è più forte è la Puglia (dal 6,6% al 10,4%), seguita dalla Basilicata (dal 6,6% al 9,1%). “La regione del Mezzogiorno dove la quota di PMI fortemente dipendenti dal credito bancario è più bassa è la Calabria (2,0%), seguita dalla Basilicata (2,3%)”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it