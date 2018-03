Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

21/03/2018 - Sospensioni Erogazioni Idriche Ferrandina: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nella zona industriale, Macchia.



Policoro: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte e/o impianti, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa in via Bellini dalle ore 09:00 di domani mattina fino al termine dei lavori.

21/03/2018 - Sasso di Castaldo:Le Valli del Teatro . Spettacolo rimandato Lo spettacolo in programma domani 22 Marzo alle ore 21:00 al Mariele Ventre per la stagione 2018 de “Le Valli del Teatro”, verrà rimandato a data da destinarsi a causa delle incerte condizione meteo.

“Romeo e Giulietta, l'amore è saltimbanco” selezionata nel 2017, per rappresentare l’Italia alla terza edizione del prestigioso Festival Internazionale Commedia dell’Arte di Nizza, è un’irresistibile commedia della compagnia veneta Stivalaccio Teatro formata dal vicentino Marco Zoppello e dall'aretino Michele Mori, ai quali si affianca la vulcanica Anna De Franceschi.



“Le Valli del Teatro”, torneranno, giovedì 5 Aprile alle ore 21:00, con “Ombretta Calco” del drammaturgo Sergio Pierattini diretto da Peppino Mazzotta ed interpretato da una magistrale Milvia Marigliano.

20/03/2018 - Coldiretti:manifestazione di protesta contro la Regione Basilicata per cinghiali Coldiretti Basilicata scende in piazza domani, con una grande manifestazione, per denunciare quella che ormai è sempre più un’emergenza legata al sovrannumero di cinghiali. L’appuntamento è a Potenza dinnanzi alla sede della Regione Basilicata, alla presenza di migliaia di agricoltori che manifesteranno per un’intera giornata con i loro trattori.

Ore 10 concentramento trattori in via della Fisica; ore 10 e 15 partenza corteo; Ore 11 inizio manifestazione dinnanzi alla sede della Regione Basilicata con interventi vertici Coldiretti Basilicata

Ore 11 e 30 Consegna cinghiale alla Regione Basilicata EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua