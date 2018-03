Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

17/03/2018 - Calcio a 5-C1/gUnico: risultati 22^ giornata 3P Valle Del Noce – Guardia Perticara

Atletico Lavello – Shaolin Soccer 2-2

Futsal Potenza – Castrum Byanelli 10-2

Paul Mitchell – Amici del Borgo Matera

Real Team Matera – Futura Matera 2-1

Senise – Essedisport 6-0

Sport Pisticci – Virtus Lauria 3-7

17/03/2018 - Sospensioni idriche comunicazioni del 17 marzo 2018 Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti zone: contrade Alto Cesine, Marmo I° e Marmo II°, Strada Tarallo, Strada della Castagnara, Strada del Melandro, Strada Toppo del Casino e Toppo del Fico, Strada Castelli, S.P. 83, S.S. 94, Strada della Cantoniera, strada delle Querce,contrada Pantone di Vose, Strada degli Orti. 16/03/2018 - A Senise la Celebrazione diocesana Sabato 24 marzo, con ritrovo alle ore 17.00, a Senise si celebrerà la Giornata mondiale della Gioventù a livello diocesano.

Il programma, nel percorso di preparazione verso Panama 2019, prevede:

Accoglienza, canti e balli, intervento del Vescovo, cammino a tappe, presentazione delle iniziative per la prossima estate, concerto e sarata di piazza. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua