Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

13/03/2018 - Sospensioni idriche comunicazioni del 13 marzo 2018 Brienza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 alle ore 19:00 di domani, salvo imprevisti, in Contrade Mancosa, Braide, Schiavi, Pozzi e Taverne

Montemilone: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte e/o impianti, l'erogazione dell'acqua potabile è stata sospesa in C.so M. Pagano, via Mad. del Bosco, via C. Battisti, via Libertà, via S. Rocco e strade limitrofe. Sarà ripristinata al termine dei lavori.

12/03/2018 - Frana a Maratea, chiuso tratto 'Tirrena' A causa "di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata", la statale 18 'Tirrena Inferiore' è "temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 241,520 e il km 242,670, in località Castrocucco" a Maratea (Potenza). Lo ha reso noto l'Anas.

Attraverso la "perla del Tirreno", in Basilicata, la 'Tirrena inferiore' collega la costa tirrenica campana con quella calabrese.

Nel comunicato dell'Anas è inoltre specificato che "il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria limitrofa dalle squadre di pronto intervento dell'Anas e dalle forze dell'ordine presenti sul posto".Ansa 12/03/2018 - Sospensioni erogazione idrica comunicazioni del 12 marzo 2018 Maschito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua