Basilicata. Personale della Sottosezione Polizia Stradale di Lagonegro ha sequestrato più di dieci tonnellate di prodotti alimentari trasportati non in modo idoneo. Gli agenti, impiegati lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nell’ambito di servizi predisposti dal Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata finalizzati a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, hanno controllato un convoglio commerciale – di proprietà di un’azienda di trasporti della provincia salernitana - trasportante prodotti alimentari, in parte congelati, destinati ad aziende calabresi. Gli operatori nell’immediatezza hanno constatato che il veicolo, seppur dotato di cella frigorifero, non era idoneo al trasporto dei prodotti congelati. Il carico intoltre, era stato sistemato sul fondo del cassone, celato dietro due file trasversali di pedane in legno. Il pessimo stato di conservazione dei prodotti alimentari e le precarie condizioni igieniche del veicolo, accertate anche dai tecnici dell’Asp di Cosenza, hanno indotto gli operatori a sequestrare oltre 10.000 Kg. di carne congelata, 80 Kg. di prodotti caseari scaduti e ricoperti di muffa e circa 150 kg. di salumi sottovuoto, anch’essi scaduti. Sequestrato anche il mezzo utilizzato per il trasporto. Il conducente ed il proprietario del veicolo commerciale sono stati denunciati, in concorso tra loro, per vendita di sostanze alimentari non genuine.