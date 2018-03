Andrea Spartaco e Giusi Cavallo, rispettivamente giornalista e direttore della testata Basilicata24.it, sono stati assolti con formula piena dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino dall’ipotesi di diffamazione “perché il fatto non costituisce reato”. L’accusa era stata sollevata dalla Tecnoparco Valbasento Spa (attualmente tra gli imputati a Potenza nel maxi processo “Petrolgate”, insieme a Eni ed altri), una società che fornisce utilities e servizi di proprietà, con il 40% delle quote di maggioranza, del Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera. Tale Consorzio, che è un ente pubblico economico della Regione Basilicata, è stato anche beneficiario di fondi europei Fesr 2007-2013 per un ammontare complessivo di 7 milioni e 714 mila euro, destinati a opere per la costruzione e il completamento di infrastrutture di aree industriali e artigianali.

“Siamo davvero felici – ci dice al telefono la direttrice Giusi Cavallo – La sentenza risale allo scorso novembre, ma abbiamo atteso per scrivere poiché volevano attendere la pubblicazione della motivazioni”.



La vicenda risale al 2012, anno in cui “Tecnoparco Valbasento Spa” aveva sporto denuncia contro la testata in seguito alla pubblicazione dell’articolo “Veleno in cambio di Lavoro” (all’epoca uscito prima sul cartaceo), con il quale Andrea Spartaco, grazie anche alle testimonianze di due ex dipendenti dell’azienda, rivelava l’esistenza di una sorta di “Gomorra lucana”. Nel pezzo veniva portato alla luce un sistema profondamente illecito di smaltimento dei rifiuti, che prevedeva la presenza di un canale che dallo stabilimento sversava nel fiume Basento, e un sistema di attribuzione della residenza in Basilicata attraverso falsi codici Cer, che consentiva di smaltire anche rifiuti provenienti da tutto il territorio Nazionale. Inoltre, l’articolo raccontò dell’utilizzo di “profumi” speciali per coprire i cattivi odori.



“Alla nostra vittoria in giudizio, fa da contraltare la triste verità di quanto accadeva. Per cui il riscontro è sicuramente amaro”.

“L’articolo di stampa – proseguono le motivazioni della sentenza – non esula dal legittimo esercizio di critica giornalistica, i fatti narrati sono sostanzialmente conformi a verità dando risalto a una vicenda – l’irregolare smaltimento di rifiuti industriali e il conseguente inquinamento del territorio – di indubbia rilevanza pubblica”.

L’inquietante scenario era emerso durante la fase dibattimentale per delle ammissioni della controparte. “Non eravamo presenti in udienza – evidenzia la direttrice –, ma i nostri avvocati ci dissero che in giudizio, Savino (amministratore delegato di Teconparco spa) fece delle ammissioni dalle quali scaturì un quadro molto allarmante”. Tuttavia, non sembrano esserci altri strascichi. “Non sono a conoscenza di indagini della Procura su quanto accaduto”.

Viviamo l’epoca del ciclone “Fanpage” e dei continui tentativi di approvare leggi bavaglio che limitino sempre di più il giornalismo d’inchiesta. “Il giornalismo d’inchiesta non sta messo benissimo. L’inchiesta di “Fanpage” ci fa ben sperare, ma questo tipo di sistema colpisce soprattutto le testate piccole come le nostre. Ma se si sceglie di abbracciare questa strada non si può agire diversamente. Nessuno ci obbliga a fare i giornalisti, non ce l’ha ordinato il medico”. La prima firma di Basilicat24.it conclude con un possibile deterrente contro quelli dalla querela facile. “Sarebbe opportuno un focus serio sulla lite temeraria (azione in giudizio promossa da chi sa di avere torto ndr). Quasi tutte le querele si traducono in un buco nell’acqua, ma vengono inoltrate con la sola finalità di intimidire. Alcune anche per le semplici opinioni espresse. Mentre noi non abbiamo gli strumenti opportuni per rifarci. Ma in generale è l’intero giornalismo a non essere messo bene. Ormai chiunque può provare a smentirti”.

L’Asl di Matera vietò l’utilizzo delle acque del Basento per qualsiasi scopo, con un provvedimento emanato in seguito alle analisi a campione di cui si occupò nel 2014 un tenente della Polizia Municipiale. Dalle quali si “evinceva la presenza di metalli pesanti, idrocarburi e altre sostanza chimiche – molte di queste cancerogene – ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge”.

Il lavoro di Basilicata24.it è stato fondamentale ma, magistratura a parte, i giornalisti da soli possono fare poco. La politica, al contrario, può fare tanto. Praticamente tutto. Soprattutto considerando che ormai è di prassi sventolare i vessilli dell’ambientalismo e dello sviluppo sostenibile. Ma il vero problema è che, per fatti del genere, nell’occhio del ciclone spesso ci finiscono proprio le Istituzioni.





Gianfranco Aurilio

lasiritide.it