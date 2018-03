Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

7/03/2018 - Casa d'appuntamenti a Matera, 2 denunce Un uomo e una donna - di 60 e 33 anni, entrambi di nazionalità cinese e provenienti dalla provincia di Prato - sono stati denunciati dai Carabinieri con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in un appartamento affittato a Matera. Le indagini sono cominciate quando i militari hanno individuato un palazzo della città caratterizzato da un "insolito via vai di persone".

ANSA 6/03/2018 - Sospensione idrica Basilicata 7-03-2018 Pomarico, Miglionico: a causa di un guasto l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 di domani alle ore 07:00 di venerdì 09-03-2018, salvo imprevisti. POMARICO: intero abitato - MIGLIONICO: zona alta dell'abitato, zone rurali, contrade Conche e Piano dell'Oste.

Montalbano Jonico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione nella zona bassa dell'abitato, a valle di viale dei Caduti, resterà sospesa dalle fino alle ore 19:00, salvo imprevisti. 5/03/2018 - Sospensione Erogazione Idrica Maschito: per consentire il recupero del livello del serbatoio, l’erogazione idrica potrebbe subire cali di pressione, dalle ore 21:30 di oggi alle ore 7:00 di domani mattina, salvo imprevisti. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua