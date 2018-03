Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

6/03/2018 - Sospensione idrica Basilicata 6-03-2018 Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile in via delle Betulle e Vallone Santa Lucia sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 13:30 di oggi salvo imprevisti. 5/03/2018 - Sospensione Erogazione Idrica Maschito: per consentire il recupero del livello del serbatoio, l’erogazione idrica potrebbe subire cali di pressione, dalle ore 21:30 di oggi alle ore 7:00 di domani mattina, salvo imprevisti. 4/03/2018 - Serie D/H: risultati 26^ giornata Alto Tavoliere – Turris 0-1 giocata ieri

Francavilla – Manfredonia 5-2

22’-40’-52’ Volpicelli (F)

43’ La porta (M) – 31’ e 43’ st. Masini (F) – 38ì Vatiero (M)

Pomigliano – Potenza 0-1

23’ Pepe (P)

Frattese S.Fulgor 2-2

Az. Picerno – Cavese 3-2

13’ st. Gorzegno M.(C) – 21’ st. Tedesco (AP)-28’ st. Frezzi autogol)

38’ Tripoli – 42’ Impagliazzo

Nardò – Taranto 1-1

Polis.Sarnese – Altamura 1-2

Gravina – Gragnano 0-0

Cerignola –A.Normanna 2-1

EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua