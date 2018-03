Sprint finale per le Politiche 2018. Alle ore 19.00 in Basilicata aveva votato il 53,12% degli aventi diritto. La provincia di Potenza ha fatto registrare una percentuale di votanti pari al 54,34%, quella di Matera si attesta al 50,79. Tra i comuni che hanno dimostrato una maggiore partecipazione elettorale ce ne sono tre che superano il 60%, tutti nel potentino:

Sono Castelmezzano con il 61,02%, Teana con il 66,66% e Rapone con il 67,39%.

Nella tornata elettorale del 2013 (ricordiamo che allora si votò a febbraio ma anche lunedi) andò alle urne in Basilicata il 69,50 %

degli aventi diritto. Andando ancora a ritroso nel 2008, invece, i votanti in Basilicata furono il 75,38% degli aventi diritto. Vedremo alle 23.00 come andrà a finire.

E intanto oggi la lista SMS Stato Moderno Solidale in carica al Senato con Silvana Arbia ha sollevato un “caso” con l’invio al Ministero dell’Interno ricorso per urgente sospensione operazioni di voto, rilevando che su Facebook e sul sito web dell’Ansa sono totalmente omesse informazioni sulla lista SMS e sui candidati della lista medesima, lista formalmente ammessa alle elezioni del 4 marzo 2018. Secondo Arbia questo oscuramento avrebbe provocato un irreparabile danno alla lista, ai candidati e agli elettori.