La vicenda di Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, sta facendo molto discutere sia in Italia che all’estero. Scampato ad un attentato mafioso nel 2016, noto per essere l’ideatore dell’omonimo protocollo, da settembre legge dello Stato, che ha privato le cosche di numerosi beni e decine di milioni di euro di finanziamenti, Antoci è stato rimosso dall’incarico di presidente del Parco da Musumeci, neo eletto alla guida della Regione Sicilia, che ha commissariato l’Ente a sette mesi dalla scadenza naturale del suo mandato, generando un generale senso di indignazione. Renzi, invece, ha deciso di non candidarlo per le prossime elezioni politiche.



Ci fa un’estrema sintesi dei suoi cinque anni alla presidenza del Parco dei Nebrodi?

Fare una sintesi è molto difficile. Diciamo che, oltre al Protocollo che oggi è legge della Repubblica, dopo 10 anni di commissariamento siamo riusciti a incrementare del 40% le presenze turistiche sviluppando anche l’ecoturismo e un centro per lo studio del dissesto idrogeologico. Attualmente del Parco fanno parte 24 Comuni distribuiti su 3 Province e altri 23 Consigli Comunali, di diverse estrazioni politiche, hanno chiesto di entrare a farne parte. Ma questa è davvero una sintesi molto ristretta.



Si aspettava che Musumeci la rimuovesse dall’incarico?

Onestamente non ho mai sentito vicino Musumeci, né al Parco né dopo quanto mi è capitato. Nemmeno quando era presidente della Commissione Regionale Antimafia. Ma tutti quelli che incontravo mi ripetevano che non lo avrebbe mai fatto. Io dico che ho svolto il mio ruolo come uomo di Stato e di Governo, senza dare segnali di appartenenza di un certo tipo, perché questo era l’unico modo per ricoprire al meglio un incarico che ho portato avanti con tutte le conseguenze che conoscete e per il quale percepivo 700 euro al mese. E anche Musumeci avrebbe dovuto decidere senza alcuna influenza di carattere politico. Invece ha utilizzato uno strumento (spoils system ndr) spiegando di averlo fatto valere per tutti, ma non tutti hanno la casa presidiata dall’esercito, conducono una vita blindata o hanno subito l’attentato più efferato ad un uomo delle Istituzioni dopo quelli a Falcone e Borsellino. Sembra un film, ma di fatto è la realtà.



Tanti sindaci hanno preso le sue difese.

27 sindaci hanno sottoscritto una lettera indirizzata al Presidente della Regione Sicilia nella quale hanno espresso il loro sdegno, dispiacere e stupore.



Si sente tradito dal Pd che, dopo averla tanto inseguita, per le prossime politiche ha preferito virare su Navarra?

Il problema è il segnale che si è dato con il commissariamento del Parco mentre addosso a me c’è l’odio delle cosche. Io ed Emiliano abbiamo abbandonato la Direzione in disaccordo, in quanto non condividevamo l’impostazione delle liste ancor prima di conoscerle. Ora ci sono le elezioni e bisogna tutelare il partito, dopo parleremo con Renzi per chiarire la situazione.



Ma in tanti sono arrabbiati perché nelle liste non c’è lei ma Navarra, che è nipote di un boss mafioso.

Prima delle primarie si parlava del noi, ma queste non sono state scelte dettate dal noi e delle quali bisognerà assumersene la responsabilità. C’è un tema di opportunità perché i partiti devono dimostrare attraverso le candidature cosa vogliono fare.



Ed è opportuno candidare il nipote di un boss?

Sono scelte di cui si assume la responsabilità il segretario. Il problema non sono le persone, bensì i messaggi che si trasmettono su certi temi. Per cui è chiaro che c’è un disagio.





Qualche anno fa si diceva che l’allora presidente Napolitano impedì che Nicola Gratteri diventasse ministro della giustizia. Ma non è che quelli come lei e Gratteri, oltre che alle mafie, fanno paura anche allo Stato?

La risposta migliore è: vedremo. Io mica mi fermo. Su questo tema vado avanti, andrò in giro e vigilerò sul rispetto del Protocollo. Per cui, non è che così facendo possano escludermi. Lo devo a me stesso, alla mia famiglia e alla non vita che conduco. Altrimenti tutto diverrebbe sterile, rinnegherei quanto ho fatto insieme alle notti insonni che continuo a passare per quanto mi è successo.



Renzi e Musumeci che tipo di segnale crede trasmettano, soprattutto ai giovani, decidendo di mettere ai margini delle Istituzioni chi come lei ha compiuto il proprio dovere anche a costo della vita?

Per la mia rimozione da parte di Musumeci brindano le famiglie mafiose e nelle carceri, non certo le persone per bene. Per quanto concerne Renzi, il segnale è cosa vogliamo fare nel partito per la lotta alla mafia. E di questo ne discuteremo ampiamente dopo le elezioni.



Ma rispetto a lei, Renzi cosa ne sa di lotta alla mafia?

Forse non sono stato bravo a trasferire quali siano le reali esigenze per il Paese su questo argomento.



Mi permetta ma non credo.

Ma non riguarda solo me. Non è stato candidato il senatore Giuseppe Lumia, nonostante sia stato relatore del codice antimafia, abbia emendato la legge sul Protocollo e portato avanti tante battaglie contro la mafia. E Davide Mattiello, che viene da “Libera” ed è stato relatore del nuovo codice, è candidato in Piemonte in una posizione difficilissima e probabilmente non ce la farà. Abbiamo un tema da analizzare.



Si sente abbandonato dalle Istituzioni?

Assolutamente no. In questo momento ho l’abbraccio di tutta la Comunità Nazionale e Internazionale. Per la mia rimozione, all’estero e non solo, c’è un’indignazione pazzesca. Vado nelle prefetture, nelle università e nelle scuole. Ho un concetto di Stato molto largo, che va oltre un pezzo di Istituzione che ha dato un segnale del genere che ha indignato così tanto. Ho ricevuto all’unanimità, votato da 400 Stati membri e primo italiano della storia, il premio “Continentale per l’Ambiente”; lo scorso anno ho ricevuto la massima onorificenza da parte del presidente della Repubblica; ho ricevuto il “Premio Nazionale Borsellino” e il “Premio Ambrosoli”. Io guardo a loro, a questo Stato. Eppure, a vedere quanto deciso da Musumeci, sembra che tutti questi abbiano sbagliato.



Ma in tanti credono che lei dovrebbe ricoprire anche altri incarichi di rilievo a livello nazionale.

Intanto sono responsabile nazionale del Pd per la legalità. Ma non smetterò, andrò avanti.



Teme per l’incolumità sua e della sua famiglia?

La mia incolumità è legata fortemente ai continui arresti e sequestri che nel paese equivarranno a decine di miliardi di euro. Certo, qualcuno di questi potrà pensare che in questo momento Antoci è più debole, ma ci penserà l’altro pezzo di Stato a fargli capire che non è così perché andranno tutti in galera. Il procuratore Caselli ha dichiarato al Corriere della Sera che dopo la legge Pio La Torre, il Protocollo Antoci è stato il più grande colpo inferto alle mafie. Ma la mia forza viene anche da voi del mondo dell’informazione, che in tutti questi anni mi avete seguito e vi siete indignati per la mia rimozione. Per cui, lei vuole che mi preoccupi perché ci sono un paio di persone che in questo momento ritengono che questa sia un’esperienza da sottovalutare? La storia non la cancella nessuno, men che meno un decreto di un presidente della Regione. Un po’ di preoccupazione c’è, ma si deve essere forti, risoluti e non bisogna mai indietreggiare. E io non indietreggio. Lo sappiano i mafiosi e anche coloro che in questo momento mettono un po’ da parte queste vicende, in quanto presi da altro.





