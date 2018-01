Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

29/01/2018 - Sospensioni idriche comunicazioni del 29 gennaio 2018 Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Dante sarà sospesa dalle ore 11:15 di oggi fino al termine dei lavori.

Maschito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori, nella parte bassa dell'abiitato : via Scanderberg, via Estram. Forenza, via La Malfa, via Venosa, Via Colombo, via Puccini, via Gelso, via Salita Municipio, via Dorice, via Volta, via Roma e strade limitrofe.

Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica allo Scalo e nella zona industriale sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 15:00 salvo imprevisti.

28/01/2018 - Calcio 1^ Ctg./B: risultati 17^ giornata Atletico – Lauria – Viggianello 2-1

Castelluccio – Pro Loco Spinoso 6-0

L.Montescaglioso – R.A.F. Vejanum 0-1

Lu Tito – Polis.Tramutola 3-0

Polis.Sarconi – Policoro 1-1

Roccanova – Atletico Montalbano 3-0

Tursi – Salandra 3-0

Riposa:Montemurro

28/01/2018 - Promozione: risultati 16^ giornata Fortuna Potentia – Bella 3-2

Avigliano – Brienza 1-2

CandidaMelfi – Ferrandina 1-3

Pomarico – Miglionico 2-1

Paternicum – Oraziana Venosa 3-1

Anzi – Rotunda Maris 1-2

Santarcangiolese –Ruoti 1-0



EDITORIALE Se la tecnologia aumenta il baratro tra le generazioni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Poco tempo fa mi ha fatto riflettere lo slogan usato a chiosa di una pubblicità della Samsung sulla realtà virtuale. Per intenderci: quello spot (molto bello, per la verità) in cui si vedono alcuni studenti correre su una pianura in mezzo ai dinosauri ma, in realtà, sono nella loro classe. Alla fine di quello spot lo slogan recitava più o meno così: quello che per la generazione precedente era impossibile, la generazione successiva lo ha già realizzato. Vero...-->continua