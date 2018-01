Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

19/01/2018 - Sospensione Erogazione Idrica Irsina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa, nell'intero abitato, dalle ore 13:45 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti.

19/01/2018 - Potenza: arrestate due persone per sfruttamento della prostituzione Con le accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di giovani nigeriane, alcune delle quali vittime di tratta, due persone sono state arrestate dalla Polizia. La Squadra mobile di Potenza ha inoltre notificato un provvedimento di obbligo di presentazione nei confronti di un'altra persona. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza che ha richiesto le tre misure cautelari personali disposte dal Gip del capoluogo lucano.Ansa 19/01/2018 - Furto di gas metano, denunciato a Matera Scoperto a rifornire abusivamente la sua abitazione di gas metano, un uomo di 40 anni è stato denunciato dai Carabinieri che, a Matera, hanno scoperto la manomissione del contatore. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma in collaborazione con i tecnici di una società di fornitura di gas, l'uomo ha rubato metano per un valore totale di circa mille euro.Ansa EDITORIALE Se la tecnologia aumenta il baratro tra le generazioni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Poco tempo fa mi ha fatto riflettere lo slogan usato a chiosa di una pubblicità della Samsung sulla realtà virtuale. Per intenderci: quello spot (molto bello, per la verità) in cui si vedono alcuni studenti correre su una pianura in mezzo ai dinosauri ma, in realtà, sono nella loro classe. Alla fine di quello spot lo slogan recitava più o meno così: quello che per la generazione precedente era impossibile, la generazione successiva lo ha già realizzato. Vero...-->continua