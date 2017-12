Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

30/12/2017 - In Basilicata saldi al via il 2 gennaio I commercianti lucani "non vogliono sprecare il vantaggio di essere la prima regione italiana ad avviare i saldi, dal 2 gennaio 2018". Lo ha detto Confcommercio imprese Italia di Potenza, secondo cui "anche per questi saldi, come è accaduto per Natale, sono le donne le 'regine' dello shopping scontato". 30/12/2017 - Sospensioni idriche comunicazioni del 30 dicembre 2017 San Chirico Nuovo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Umberto I sarà sospesa dalle ore 13:45 di oggi fino al termine dei lavori.

Banzi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Cavour sarà sospesa dalle ore 10,00 di oggi fino al termine dei lavori.

Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte l'erogazione dell'acqua potabile in contrada Costa della Gaveta sarà sospesa dalle ore 11:00 alle ore 13:00 di oggi salvo imprevisti.

Genzano di Lucania: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti.

Armento: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 alle ore 15:30 di oggi salvo imprevisti. 29/12/2017 - APT:è disponibile il nuovo Bollettino Neve Notizie utili sugli impianti aperti, sulle condizioni meteo in regione, sono disponibili nel nuovo bollettino Neve diffuso dall'Agenzia di Promozione Turistica della Basilicata. Approfondimenti sul sito dell'Apt sul quale si consiglia, per maggiore sicurezza sulle condizioni meteo, di consultare anche ii siti dei singoli operatori riportati sul bollettino. EDITORIALE Se la tecnologia aumenta il baratro tra le generazioni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Poco tempo fa mi ha fatto riflettere lo slogan usato a chiosa di una pubblicità della Samsung sulla realtà virtuale. Per intenderci: quello spot (molto bello, per la verità) in cui si vedono alcuni studenti correre su una pianura in mezzo ai dinosauri ma, in realtà, sono nella loro classe. Alla fine di quello spot lo slogan recitava più o meno così: quello che per la generazione precedente era impossibile, la generazione successiva lo ha già realizzato. Vero...-->continua