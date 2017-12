Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

29/12/2017 - Sospensioni idriche comunicazioni del 29 dicembre 2017 San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 06:30 di domani, salvo imprevisti. 28/12/2017 - Capodanno Rai: domani conferenza stampa a Maratea Si terrà domani 29 dicembre alle ore 12 presso Villa Nitti a Maratea, la conferenza stampa di presentazione dell’”Anno che verrà”, evento clou del Capodanno Rai.

Interverranno il presidente di Raicom, Roberto Nepote, il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, il sindaco di Maratea, Domenico Cipolla, il presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Aurelia Sole, il capostruttura di Rai 1, Angelo Mellone, e il presentatore Amadeus. Parteciperanno i conduttori di Rai Radio1, John Vignola e Carlotta Tedeschi.

L’”Anno che verrà”, organizzato in collaborazione con la Regione Basilicata, andrà onda in diretta da Maratea su Rai1, domenica 31 dicembre, a partire dalle ore 21.

27/12/2017 - Ripacandida: accendono razzi, 2 denunce Due uomini - di 28 e 30 anni - sono stati denunciati dai Carabinieri con l'accusa di accensioni ed esplosioni pericolose nel centro abitato di Ripacandida (Potenza). I due - uno del paese, l'altro straniero - hanno acceso in strada alcuni razzi pirotecnici. EDITORIALE Se la tecnologia aumenta il baratro tra le generazioni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Poco tempo fa mi ha fatto riflettere lo slogan usato a chiosa di una pubblicità della Samsung sulla realtà virtuale. Per intenderci: quello spot (molto bello, per la verità) in cui si vedono alcuni studenti correre su una pianura in mezzo ai dinosauri ma, in realtà, sono nella loro classe. Alla fine di quello spot lo slogan recitava più o meno così: quello che per la generazione precedente era impossibile, la generazione successiva lo ha già realizzato. Vero...-->continua